Bill Gates revela cuál fue el mayor error que cometió en Microsoft

Bill Gates, fundador de Microsoft, confesó en una entrevista en la compañía Village Global que uno de sus grandes errores fue no haber desarrollado un sistema operativo móvil como el de Android.

"En el mundo del software, particularmente para las plataformas, estos son mercados en los que el ganador se queda con todo. Entonces, el error más grande que he cometido es la falla de gestión que causó que Microsoft no sea lo que hoy es Android. Es decir, Android es la plataforma móvil estándar que no es de Apple. Eso era algo con lo que naturalmente Microsoft tenía que quedarse", así lo reflexionó.

Bill Gates no se encontraba dirigiendo Microsoft cuando iOS y Android despuntaban como sistemas operativos móviles (abandonó en el año 2000 dejando paso a Steve Ballmer), pero aún formaba parte del consejo ejecutivo de la empresa; por lo que podría haber tomado ciertas decisiones que, en perspectiva, quizá habrían mejorado el desarrollo móvil de Microsoft. De hecho, y haciendo cierto ejercicio de autocrítica, Bill Gates confiesa que el mayor error en su vida es haber dejado que Android se convirtiese en la alternativa mayoritaria a iOS.

El también filántropo se siente responsable por la pérdida de esta oportunidad de liderar el mercado móvil, pues es en sus años como arquitecto jefe de software, se comenzó a gestar Windows Phone como respuesta a iOS y Android y no tuvo la aceptación esperada.