Cámara de Comercio de Lima será sede de E-Summit Perú E-Commerce 2019

El comercio electrónico ha crecido de una manera exponencial en los últimos años, en el Perú. Se sabe que el 23% de los peruanos son compradores digitales recurrentes. Es por ello que la Cámara del Comercio de Lima realizará este 17 de octubre, en el complejo empresarial de Jesús María, la cuarta edición del E-Summit Perú E-Commerce 2019, la más importante cumbre de Comercio Electrónico y Negocios Digitales.

Este evento promete ser el punto clave de encuentro entre los principales líderes y actores del sector e-commerce con acción e influencia en el mercado peruano. Será un intenso full day que contará con una dinámica de conferencias y workshops especializados, además de una expo-feria de soluciones tecnológicas y actividades de networking.

E-Commerce en la era de la inteligencia artificial

En la actualidad, la inteligencia artificial en los E-Commerce es más habitual, es por ello que la edición 2019 del E-Summit Perú E-Commerce, estarán presentes destacados expertos nacionales e internacionales, abordando temas de tendencia tecnológica e innovación disruptiva en el comercio.

Entre los temas que se abordarán están: Inteligencia Artificial y su impacto en la experiencia del cliente, en el marketing y en el crecimiento de las ventas en el e-commerce. Y también, se abordarán temas como omnicanalidad, UX/CX, Crossborder, plataformas E-Commerce, medios de pago, logística y operaciones, marketing digital y automation, así lo detalla Jaime Montenegro, líder del Área de Tecnologías de la Información y Comercio Electrónico en Cámara de Comercio de Lima.

Empresas que usan nuevas tecnologías en la captación de clientes en línea

En un entorno donde el consumidor tiene cada vez mayor presencia digital, las empresas buscan aplicar innovaciones tecnológicas que les permita mantenerse vigentes y competitivas. Y tecnologías como la Inteligencia Artificial, están teniendo un tremendo impacto en el crecimiento de los negocios, impactando directamente en mejorar la experiencia del cliente, así como en la tasa de conversión gracias a la aplicación de un Marketing inteligente un ejemplo de esto es el éxito que tienen los “Cyber Days, la principal Campaña comercial peruana de ofertas online.

¿Quienes vienen E-Summit Perú E-Commerce?

Contará con destacados expertos como Gianfranco Rutigliano, IBM Watson Supply Chain Solution Professional para Sudamérica; Diego Faita, Head of Alliances and Partners de CX en SAP Latinoamérica; Nicolás Leoni, Digital Transformation Expert y CEO en Consultora Nico Leoni; Carolina Filinich, Gerente de Innovación en SÚPER MERCADOS PEUANOS (PlazaVea); Yuriko Huayana, e-commerce Manager en SOFTYS; María Laura Orfanó, CEO & Founder en SIMBEL. Así mismo, Fiorella Lezama, Market Head en MERCADOPAGO; Ana María Euscate; Jefe de e-commerce en TOMMY HILFIGER; Amparo Nalvarte; CEO y Co-founder en CULQI; Karen Munayco; Gerente Comercial de DHL Express; Víctor Vargas, Gerente General en LUMINGO.COM; Fernando D’Alessio, CO y Co-founder en JUNTOZ.COM; Daniel Falcón, Director de Innovación y Transformación Digital en NEO; Carlo Rodriguez, CEO en ATTACH, entre otros.

Primera edición de los premios nacionales e-commerce

Los “premios nacionales e-commerce”, se convertirán en el más importante reconocimiento para las empresas del sector e-commerce en el mercado peruano. Se llevarán a cabo, este 17 de octubre, durante la cuarta edición de E-Summit Perú e-commerce 2019.

Se entregará un reconocimiento a las más destacadas empresas del Sector e-commerce peruano, en cada una de las siguientes categorías:

1. Mejor e-commerce en Viajes y Turismo

2. Mejor e-commerce en Retail

3. Mejor e-commerce de Entretenimiento

4. Mejor e-commerce Moda y belleza

5. Mejor Proveedor de Servicios y Soluciones para e-commerce

6. Mejor Proveedor de Servicios Financieros y Banca Digital

7. Mejor StartUp e-commerce

8. Mejor Aplicación Móvil para eCommerce

La terna de empresas nominadas por cada Categoría, serán anunciados en días previos a la fecha de realización de este evento.