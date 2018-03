¿Cómo eliminar virus de mi computadora sin antivirus?

Síguenos en Facebook y YouTube

Si el rendimiento de tu computadora es más lento de lo habitual, la aparición de ventanas emergentes, es un signo de que un malware esté alojado en tu PC o es posible que su sistema haya sido infectado por un virus, spyware u otro virus, incluso si tienes un programa antivirus instalado . Sí, el comportamiento fuera de lo común a veces es el resultado de problemas de hardware, pero lo mejor es primero descartar el malware si tu PC está funcionando mal.

Paso 1: Eliminar archivos temporales

Para eliminar los archivos temporales nos dirigimos a Buscador de Windows y escribimos Liberador de espacio de disco, Enter para ejecutar.

Nos arrojará el siguiente resultado. Seleccionamos las opciones que no son útiles y le damos aceptar. Este proceso eliminará los archivos inútiles donde a veces se alojan los virus.

Este proceso no nos garantiza la eliminación de un virus, pero ayuda. Para asegurar la limpieza debemos realizar el siguiente proceso, que sería el paso 2.

Paso 2: Eliminando el virus con MRT

¿Qué es MRT.exe? Es un nombre del programa de Microsoft en inglés "Microsoft Malicious Softwarw Removal Tool (Herramienta de eliminación de software malintencionado de Microsoft)" que detecta el malware Blaster, Sasser y Mydoom.

Para eliminar el software malintencionado nos dirigimos al Buscador de Windows.

Escribimos ejecutar , escribimos MRT y lo ejecutamos con un Enter. Nos arrojará el siguiente resultado.

Click en Sí y Siguiente, seleccionamos la opción de Análisis completo > siguinte.

El proceso demorará para ejecutar un tiempo estimado de 15 minutos si tienes pocos archivos en la PC, si tienes muchos archivos puede demorar más de una o dos.

Paso 3: Eliminado archivos y carpetas ocultas del PC

Para eliminar los archivos ocultos de nuestra computadora nos dirigimos al Buscador de Windows, escribimos ejecutar y el en espacio de esta opción digitamos %tmp% y Aceptar.

Obtendremos el siguiente resultado:

Seleccionamos todo el archivo con Control + E y Suprimir para eliminar toda la basura que se acumuló en nuestro ordenador.

Como el último proceso abrimos la opción ejecutar y digitamos dfrgui.exe y aceptar.

Seleccionamos el disco C y click en Desfragmentar disco, analizar u optimizar.

Paso 4: Eliminando a través de carpeta etc

Para eliminar los elementos de la carpeta etc no dirigimos al Disco local (C) > Windows > System32 > drivers > etc y eliminamos todos los archivo que se encuentran.

Nota: Eliminamos los archivos con las teclas SHIFT + SUPR (suprimir). Solo así se eliminará permanentemente los elemento y no quedará enviará a la papelera.

Nos saldrá una ventana como ésta. Click en continuar hasta eliminar todo.

Para asegurarnos podemos pasar Anti-Malware Free