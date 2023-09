¿Quieres acceder a canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT), pero ya no tienes datos? Eso ya no es un problema. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que ya no es necesario tener un televisor, se puede acceder desde una tableta o un celular.

El beneficio es mayor de lo que parece, ya que, para tener diversos canales en alta definición y calidad de sonido de la TDT no se necesita suscribirse, no hacer pagos, ni consumo de datos móviles.

El ministerio detalló, que solo se requiere conectar un sintonizador digital TDT móvil, descargar la aplicación para sintonizar canales y disfrutar de la programación, siempre que se encuentran en las zonas de cobertura de las estaciones TDT.

El sintonizador TDT móvil y la antena para televisores pueden adquirirse en cualquier establecimiento de tecnología o tiendas online.

La Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones del MTC precisó que se tienen 150 canales TDT en todo el país, distribuidos en más de 20 localidades de las regiones Lima, Lambayeque, Cusco, Junín, Piura, La Libertad, Ayacucho, Áncash, Ica, Loreto, Puno, Ucayali, Tacna, Moquegua y Arequipa.

