Crean videojuego para transmitir la realidad de los refugiados

El estudio francés The Pixel Hunt creó el videojuego 'Bury me, my love', el cual busca no busca trasmitir diversión, sino busca contar un problema real, dentro de una ficción que trata de ser lo más similar a la realidad.

El videojuego que ya se encuentra disponible en Nintendo Switch está inspirado en más de un 90% en los testimonios de refugiados y personas que han tenido que emigrar.

Cabe precisar que este proyecto tiene un gran trabajo de documentación detrás para que de esa manera las personas puedan ponerse en la piel de aquellos que han vivido la experiencia de salir de sus países y convertirse en refugiados.

Por otro lado, el nombre del juego es una expresión árabe que significa "Espero que tengas una larga vida" o "Cuídate y vive más que yo".