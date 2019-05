Days Gone, el mundo viene por ti: así es el gran exclusivo de PlayStation (RESEÑA)

Síguenos en Facebook

Finalmente, uno de los videojuegos que más expectativas ha creado está disponible. Days Gone, la más grande apuesta de PlayStation para este año, ha llegado tras cuatro años de trabajo realizado por Bend Studios, la compañía detrás del esperado título. ¿Ha valido la larga espera por este juego? Comencemos con el análisis. En resumen, Days Gone es un juego que combina aventura, acción y un enorme mundo abierto en el que se desarrolla la historia de Deacon Saint John, una especie de cazarrecompensas que vive en un mundo afectado por una devastadora pandemia mundial.

Con esta descripción para muños puede tratarse de una historia similar a The Last of Us o juegos de ese tipo, pero más allá de los puntos en común podemos decir que las variantes de Days Gone lo convierten en harina de otro costal. Podemos resumir la experiencia de este juego en una sola palabra: tensión. A lo largo de las casi 30 horas que requiere finalizarlo tendrás que estar al tanto de todos los detalles que te rodean, ya que el extenso mundo abierto está lleno de cosas que pueden terminar contigo.

Las principales amenazas son los Freakers, los humanos infectados por el virus que destruyó al mundo. Estos a su vez tienen distintos tipos y de acuerdo a esto deberás elegir tu estrategia para combatirlos.Existen los swarmer, que son los más comunes, los newt, adolescentes infectados que solo te atacarán si te acercas mucho a ellos o detectan que tienes la salud baja, los screamers, capaces de alertar a hordas cercanas para eliminarte y los breakers, los más fuertes y musculados que pueden destruirte con mucha facilidad.

Pero no solo los infectados serán un problema ya que los humanos sanos también se han convertido en merodeadores que no dudarán en dispararte al verte pasar simplemente para saquearte. La amenaza humana es real y tendrás que decidir muy bien los caminos que recorras para no caer ante ellos. Por último, la naturaleza. El clima y algunos animales también pueden ser fatales ya que, por ejemplo, las lluvias alteran el nivel de actividad de los freakers. En el caso de las bestias, lobos, cuervos y hasta enormes osos infectados pueden aparecer repentinamente para intentar convertirte en su alimento.

En medio de tantos peligros nuestro protagonista tiene una compañera que será clave para lograr cada objetivo. La motocicleta será el sustento de Deacon durante toda la aventura y para hacer más entretenido el juego esta incluye un sistema de supervivencia basado en su estado mecánico y la cantidad de combustible disponible. Si está dañada o no tienes gasolina simplemente no podrás usarla para moverte entre cada punto del mapa.

Por ello es fundamental siempre chequear el estado de la moto y repararla a menudo. Esto se puede hacer de manera manual y también en cada campamento. De la misma manera, es imprescindible chequear la cantidad de gasolina disponible antes de cada viaje. En caso de no contar con combustible puedes recargarlo en los campamentos o buscar tanques de gasolina, generalmente ubicados cerca de las grúas abandonadas.

Puedes expandir la capacidad de almacenamiento de tu moto, sus colores y más detalles de la apariencia. En cuanto a Deacon, nuestro protagonista también irá cambiando durante el desarrollo de la historia gracias al sistema de habilidades por puntos de Days Gone. Así, recibirá puntos cada vez que incremente su experiencia haciendo que el cazarrecompensa tenga mejores habilidades para disparar, combatir cuerpo a cuerpo y sobrevivir en condiciones complicadas.

Otro de los sistemas que implementa Days Gone es un círculo desplegable mediante el cual puedes crear ítems como medicinas y armamento. Recogiendo materiales como botellas de vidrio, clavos, vendas, esterilizantes, gas y otros podrás crear fácilmente tus propias medicinas, bombas molotov o palos con púas para cada combate. Volviendo a la pregunta inicial: ¿valió la pena la espera? Sin duda alguna. Aunque no se trate de un argumento muy original la apuesta de PlayStation y Bend Studios ha salido muy bien y sin dudas disfrutarás cada viaje en moto, cada misión, cada sorpresa que te lleves en el camino y los objetivos que logres conquistar. Un juego 100 % recomendable.