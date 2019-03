Deb Reyes: "Internet es una fuerza empoderadora para la mujer"

Síguenos en Facebook

Ingresó a Google en el 2011 y ha logrado escalar de posición en un mundo que aún es gobernado por hombres. Deb Reyes es una mujer que lidera grupos y cuenta que el acceso a internet le ha facilitado poder trabajar desde casa y cumplir como madre.

Hay pocas mujeres que trabajan en el mundo de la tecnología, ¿en Google pasa lo mismo?

Por suerte en Google no, tenemos muchas mujeres en puestos de liderazgo; nuestra vicepresidenta de la región es mujer. Nunca he sentido esa falta de liderazgo femenino. Somos conscientes de que faltan mujeres en el mundo de la tecnología, por eso Google tiene programas orientados para que las mujeres descubran y sientan el gusto por la tecnología desde niñas.

¿Google selecciona a sus colaboradores con igualdad de género?

Buscamos diversidad en la contratación de personas, desde los equipos de ingenieros hasta los equipos comerciales. Invertimos mucho esfuerzo y dedicación para formar equipos diversos, desde el momento de la contratación. Generamos talleres no solo para empoderar a las mujeres sino también a los hombres. Me considero sumamente afortunada de pertenecer a una empresa que piensa mucho en eso. Soy muy consciente que esto no es así en la realidad de otros mercados y de otras empresas.

¿Qué les dice a las mujeres que quieren liderar el mundo de la tecnología?

Que no tengan miedo, que se sientan poderosas, que sepan que ellas pueden si quieren. El mundo de la tecnología vive de la meritocracia, se valora mucho el esfuerzo, el empeño y los resultados. Es aquí donde se pueden difuminar todas las barreras contra la mujer. No teman meterse a un mundo que desde afuera parece ser más masculino de lo que realmente es. A mí me sirvió mucho tener mentoras mujeres.

¿Cómo apoyan a las mujeres en su formación?

Desde el colegio, para que las chicas estén más expuestas a las situaciones que tengan que ver con la tecnología y tenerlo en mente para una carrera profesional, hasta dar soporte a algunas organizaciones como Laboratoria, en Perú, que enseñan a mujeres a hacer programación y conseguir trabajo.

¿Cómo apoya Google a las mujeres emprendedoras?

Realizamos diferentes actividades en colegios y organizaciones y capacitamos. Internamente tenemos “Women at Google” en más de 40 países, con 8 mil 500 voluntarios.

¿Cuántas actividades realizan en Perú?

En Perú realizamos actividades de empoderamiento, en coordinación con Laboratoria, capacitamos y apoyamos a las chicas con herramientas. No solo se trata de crear una página web, sino también cómo medir su rendimiento, etc. Aprendemos de manos de emprendedores y ayudamos a emprendedoras a que descubran el uso de las herramientas de Google.

¿Pueden las mujeres trabajar desde el hogar con herramientas de Google?

De hecho, yo te puedo contar mi experiencia personal. Soy mamá, tengo dos hijos y para mí tener facilidades para realizar conferencias online con el mundo y comunicarme desde mi hogar, me ayuda mucho, en lugar de salir y dejar a mis hijos. Todo esto me dio las posibilidades de mantenerme conectada y seguir haciendo mi trabajo como si estuviera en la oficina todos los días.

¿El internet puede reducir la brecha entre mujeres y hombres?

Sí, creo que se generan para las mujeres muchas oportunidades al tener acceso a información, a internet y a herramientas colaborativas para desarrollarse en el ambiente laboral sin ir muy lejos.

¿Y para el desarrollo de las mujeres?

El internet es una fuerza empoderadora y transformadora para las mujeres. Yo estuve colaborando con el “Proyecto Mamá”, esponsoreado por Google, que utiliza la tecnología para brindarle a las madres de lugares muy remotos del Perú información acerca de la maternidad, del progreso de sus embarazos y monitoreo, aunque no tengan acceso a un centro de salud. Se redujo la mortalidad infantil, hubo mejor lactancia materna y ayudamos a otras madres de esta zona.

El dato

- El 25% de mujeres ocupan posiciones de liderazgo en Google.

Perfil

Gerente de productos, soluciones y análisis de negocio para Google Hispanoamérica. Se graduó de psicóloga en la Universidad de Texas, Austin. Tiene dos hijos de ocho y cuatro años.