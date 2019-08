Dota 2: OG derrota a Team Liquid en The International 2019 y se consagra como bicampeón (FOTOS)

El equipo OG derrotó a Team Liquid en la gran final del mundial de Dota 2, The International 2019, y se consagró como el primer bicampeón en la historia de la competencia internacional del popular juego en línea.

Esta importante competencia mundial, que en esta edición se desarrolló en Shanghái (China), llegó a su fin este domingo y tras vencer en la final, el equipo OG, cuyos integrantes son Anathan Ana Pham, Topias 'Topson' Taavitsainen, Sébastien 'Ceb' Debs, Jesse JerAx Vainikka y Johan n0tail Sundstein, se llevará a casa más de US$ 15 millones.

For the first time in Dota history the reigning champions have defended their crown. The team that defied the odds to win last year, has reclaimed the Aegis of Champions in The International 2019. OG close the Grand Final series in a commanding 3-1 finish. #Dota2 #TI9 pic.twitter.com/ESaHeRjkpP

— The International (@dota2ti) August 25, 2019