Facebook Parejas ya se encuentra disponible en Perú

¿Estas soltero y buscas una pareja? Pues a partir de ahora podrás navegar en la nueva aplicación "Facebook Parejas o Facebook Dating" desde la red social Facebook. Esta nueva función ya está disponible en Perú.

La función está separada dentro de la aplicación de Facebook, lo que hace más fácil conocer e iniciar conversaciones en base a tus preferencias e intereses.

Así funciona Facebook Parejas:

Es un perfil totalmente separado en Facebook. La actividad de citas no se comparten en tu perfil de Facebook, sección noticias o con otras personas.

En esta función encontrarás personas con intereses afines a los tuyos. Además, podrás controlar quién puede ver tu perfil de Parejas. Las conversaciones que mantengas serán autenticas porque Facebook Parejas y Facebook están asociados.

Cabe precisar que, tu perfil de Facebook no aparecerá en Parejas, sólo podrán ver tu perfil las personas sugeridas para ti y aquellas a quienes tú le aparezcas como sugerencia. Si tiene algún contacto bloqueado, descuida, tampoco podrá ver tu perfil.

¿Cómo iniciar una conversación?

Cunado veas a alguien que te parezca atractivo o con quien te gustaría iniciar una conversación, simplemente deberás hacer clic en "interesado" y podrás enviarle un único mensaje. Para continuar la conversación, deberás esperar a que la otra persona te responda.

Si por el contrario, no te interesa la persona que aparezca como sugerencia, puedes hacer clic en "Pasar" y el perfil de esa persona ya no volverá a aparecer como sugerencia para ti.

Si quieres conocer más personas puedes elegir la opción de habilitar Eventos y Grupos para conocer personas con tus mismas preferencias.

¿Cómo crear un perfil en Facebook Parejas?

Para crear un perfil en Parejas, asegúrate de haber descargado la versión más reciente de la aplicación de Facebook. Luego, ve a tu menú "Más" y busca el símbolo con forma de corazón. Allí podrás crear tu perfil agregando fotos y seleccionando tus preferencias.

Crush secreto

¿Quién no ha tenido un crush secreto? Esa persona que te roba suspiros y ni siquiera lo sabe. Pues esta sección de la función de Facebook Parejas te podrá ayudar a "declararte" a ese amor imposible y casi inalcanzable.

Si eliges esta opción, podrás seleccionar hasta nueve de tus amigos en Facebook. Si esas mismas personas han elegido Facebook Parejas, recibirán una notificación diciendo que hay alguien interesado en ellas.

Si tu crush te ha agregado a su lista de crushes secretos, será un match. Pero si la persona que has señalado como crush no está en Parejas, no ha creado una lista de Crushes secretos o no te ha colocado en su lista, no te preocupes. Si el interés no es recíproco, nadie sabrá que has colocado el nombre de esa persona en la lista.