El último jueves 14 de mayo, Huawei presentó su último equipo, el modelo P40 PRO, en plena pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19. Correo tiene en sus manos este equipo y aquí te preparamos el unboxing.

La caja del equipo informa al cliente que el celular viene con su propia App Gallery, lo que significa que no viene con los servicios integrados de Google. Sin embargo, esto no significa que no se puedan descargar aplicaciones esenciales.

Al abrir la caja encontramos al equipo de 6.58 pulgadas, un tamaño que es un muy tosco, ni muy pequeño. Se puede usar con una sola mano.

El nuevo equipo cuenta con la cuatro lentes que incluye una cámara principal, una cámara telefoto (zoom), una cámara de Cine Ultra Angular y una cámara de detección de profundidad 3D.

La cámara principal de la nueva serie P40 es una Ultra Vision Leica con un sensor de 1/1.28 pulgadas y 50MP, que es el más grande usado por Huawei hasta la fecha. La segunda cámara es la Cine Ultra Angular de 40MP con un sensor grande de 1/1.54 pulgadas que es capaz de hacer tomas de ultra gran angular a una distancia focal equivalente a 18 mm. Con este lente se puede grabar videos 4K de ultra gran angular de tiempo variable incluso con poca luz.

Dentro de la caja viene su protector transparente para no perder la elegancia del móvil. Cabe recordar que no brinda una total protección, lo cual podría llevar al cliente a buscar su propia carcasa. Depende del gusto del usuario.

Los audífonos al lado izquierdo y el cable al lado derecho. El cargador es de 40 W, lo cual le da una carga rápida al celular que tiene 4200 mAh. Por experiencia personal, el equipo carga al 100 % en un poco más de una hora.

El Huawei P40 PRO no viene con el jack de audífonos, lo cual podría ser un problema para el usuario que tiene que usar exclusivamente el audífono que viene dentro de la caja.

Ficha técnica

- Batería: 4200 mAh con carga rápida

- Almacenamiento: 128 o 256 GB

- Memoria RAM: 8 GB

- Peso: 203 gramos

- Procesador: CPU Kirin 990 5G OctaCore2x Cortex-A76 2.86 Ghz, 2x Cortex-A76 2.36 Ghz, 4x Cortex A55 1.95 Ghz

- Sistema operativo: Android 10 con EMUI 10.1

- Pantalla: Panel OLED de 6,58 pulgadas QHD+ (2640×1200) de 90 Hz

- Dimensiones: 158,2 x 72,6 x 8,95 mm

- Densidad de píxeles: 440 píxeles por pulgada

- Cámaras Traseras: Sensor principal UltraVision de 50 megapíxeles con RYYB con f/1.9, OIS, video de 40 megapíxeles y cámara ultra gran angular, f / 1.8, teleobjetivo SuperSensing de 12 megapíxeles, f / 3.4, sensor TOF.