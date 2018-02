Presentación mundial de nuevos smathphone de Samsung

Síguenos en Facebook y YouTube

Como antesala del Mobile World Congress (MWC) 2018, una de las ferias de tecnología más importante en el mundo y que se desarrolla en Barcelona (España), Samsung presentó sus nuevos smarthphone: el Samsung Galaxy S9 y el Samsung Galaxy S9 Plus.

Los dos teléfonos celulares lucen muy similares a sus predecesores, pero el presidente de la empresa surcoreana, DJ Koh, detalló algunas diferencias, siendo la característica más importante, sin duda alguna, la cámara.

Tanto el Samsung Galaxy S9, como el Samsung Galaxy S9 Plus no tienen el lector de huellas digitales al costado de la cámara trasera, sino en la parte inferior, detalle que parece ser del agrado de muchos. En tanto, el Samsung Galaxy S9 Plus será el primer smarthphone de la línea "S" que tendrá una doble cámara.

La novedad

Los representantes de Samsung aseguran que ambos celulares contarán con la "supercámara lenta", una nueva característica que permitirá grabar videos a 960 cuadros por segundo con una resolución HD.

Además, los equipos integran un sensor de 12 megapíxeles con dos posibles aperturas f/2.4 o f/1.35. La idea, según Samsung, es que el usuario logre capturar fotografías claras y nítidas en cualquier condición.

Más detalles de las características en el siguiente video:

Los Galaxy S9 y S9+ estarán disponibles a partir del 16 de marzo próximo en mercados selectos y el precio variará por operador y país. Pero, como referencia, en Estados Unidos el Galaxy S9 costará US$ 799 en Verizon.