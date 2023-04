El primer auto eléctrico peruano evoluciona a buen ritmo. El KON MK IV, la cuarta versión del primer automóvil eléctrico peruano se alista a competir internacionalmente en la Shell Eco-Marathon Americas 2023 de Indianápolis, Estados Unidos; y Río de Janeiro, Brasil. En esta competencia de eficiencia energética se medirá con otros prototipos eléctricos que provienen de más de 150 equipos de América.

El vehículo fue creado por el KON Team, equipo multidisciplinario en el que participan más de 30 estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Cada uno de ellos tiene un rol importante para la construcción del automóvil. Además, más allá de desarrollar el ensamblaje, cuentan con una de las primeras mujeres peruanas que participará como piloto de autos eléctricos de esta categoría.

“La propuesta educativa de UTEC contempla que los estudiantes tengan que desarrollar proyectos innovadores desde los primeros ciclos de formación profesional. Estos están conformados por equipos multidisciplinarios de estudiantes además deben contar con componentes que incluyen: la investigación científica, el uso intensivo de la tecnología, un impacto relevante en la sociedad y el medio ambiente. Es así como nació el KON Team, bajo la visión de promover la electromovilidad en el Perú”, expresó Julien Noel, Director de Experiencia Universitaria de UTEC.

Luego de varios años de investigaciones, pruebas y análisis, los estudiantes de UTEC han logrado diseñar un cuarto modelo del auto sostenible, con el fin de fomentar la electromovilidad y la innovación desde una visión de desarrollo sostenible. Para ello, el prototipo ha sido repotenciado tecnológicamente en términos de eficiencia energética y rendimiento, combinando la ingeniería mecánica, electrónica y ambiental. Todo el proceso de creación les llevó tres meses de diseño y uno de manufactura.

El nuevo KON MK IV constituye un vehículo de tres ruedas que se mueve en base a una batería eléctrica ensamblada por ellos. Gracias a esto, tiene la capacidad de alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, con una eficiencia de 400 km/kW-h. El equipo ha conseguido que el vehículo se pueda desensamblar en tres partes para que su traslado sea aún más sencillo. A ello se le suma que la carrocería fue hecha con fibra de carbono, lo que ha permitido que el peso se reduzca de un poco más de 70 a 42 kg.

Un vehículo de grandes premios

Durante el pasado 2022, gracias a su avanzada y eficiente ingeniería, el KON Team ha logrado posicionarse como primer puesto del mundo en importantes competencias. Entre las más relevantes están la Liga Virtual del Shell Eco-Marathon, Pitch The Future y Simulate to innovate supported by Altair. Así también, gracias a que ganaron el reto Future Ride, fueron a visitar la fábrica de Fórmula E (electric) de la prestigiosa Nissan en Le Mans, Francia.

Estos jóvenes han demostrado su capacidad de liderazgo y compromiso en el desarrollo del KON MK IV y están entusiasmados por competir en el Shell Eco-Marathon Americas 2023. El equipo KON Team y UTEC están orgullosos de presentar al mundo la nueva versión del vehículo, un ejemplo de cómo la innovación y el compromiso pueden unirse en la creación de soluciones sostenibles y eficientes para el futuro.

Finalmente, el equipo le agradece a los sponsor, ya que los apoyan en diseñar, manufacturar y prototipar el vehículo, así como en promover el talento peruano durante los viajes internacionales que realizan. Además, continúan con la búsqueda de más apoyo para ir aún más alto.