TCL anunció el lanzamiento en el mercado peruano de su nueva serie de smartphones P80, integrada por los modelos TCL P80 Ultra y TCL P80 Pro, que incorporan mejoras en fotografía, tecnología de visualización y herramientas de inteligencia artificial.

Presentado oficialmente en la feria tecnológica IFA 2026, el P80 Ultra se posiciona como el modelo principal de esta familia de dispositivos y destaca por incorporar una cámara periscópica de 50 megapíxeles con zoom de hasta 100x.

“La llegada de la Serie P80 a Perú, con los modelos P80 Ultra y P80 Pro, representa un paso importante en la evolución de nuestro portafolio y reafirma el compromiso de TCL con el desarrollo de tecnología relevante para las necesidades actuales de los consumidores”, señaló Roberto De La Cruz, vicepresidente de TCL Electronics Perú.

TCL P80 Ultra: cámara periscópica de 50 MP y zoom de hasta 100x

El nuevo smartphone cuenta con un sistema de triple cámara trasera, compuesto por un sensor principal de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP.

Este último incorpora un zoom óptico de 3x, un zoom sin pérdidas de 6x y un alcance de hasta 100x. Asimismo, integra tecnologías de estabilización electrónica y óptica de imagen (EIS y OIS).

En el apartado de inteligencia artificial, el dispositivo incluye funciones como AI Super Night Mode y AI Motion Capture, diseñadas para capturar fotografías en condiciones de poca iluminación y de sujetos en movimiento, respectivamente.

Pantalla AMOLED con tecnología NXTPAPER

Una de las principales novedades del TCL P80 Ultra es la incorporación de la tecnología NXTPAPER en una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, con resolución 1.5K y un brillo máximo local de hasta 3200 nits.

Según el fabricante, el panel cuenta con un acabado nanograbado antirreflejo, tecnología de reducción de luz azul y ajustes automáticos de brillo y temperatura de color, orientados a mejorar la comodidad visual.

Asimismo, el dispositivo incorpora un botón físico denominado NXTPAPER Key, que permite alternar entre diferentes modos de visualización, incluyendo una configuración de lectura en blanco y negro.

Procesador, batería e inteligencia artificial

El TCL P80 Ultra está equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite de 4 nanómetros, acompañado de 8 GB de memoria RAM física, hasta 16 GB de RAM expandida y hasta 512 GB de almacenamiento interno.

En cuanto a su autonomía, cuenta con una batería de 5800 mAh, compatible con carga rápida de 45 W, además de certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

El smartphone también incorpora Google Gemini y herramientas de inteligencia artificial que permiten realizar traducciones en tiempo real, transcribir y resumir grabaciones de voz, generar textos y buscar información a partir de elementos seleccionados en la pantalla.

TCL P80 Ultra y P80 Pro: ¿cuáles son sus diferencias?

La compañía también anunció la llegada del TCL P80 Pro, modelo que comparte varias características con la versión Ultra, aunque presenta diferencias en el apartado fotográfico y en su capacidad de almacenamiento.

Características TCL P80 Ultra TCL P80 Pro Pantalla AMOLED NXTPAPER AMOLED NXTPAPER Procesador Dimensity 7400 Elite Dimensity 7400 Elite RAM física 8 GB 8 GB RAM expandida Hasta 16 GB 16 GB Almacenamiento Hasta 512 GB 256 GB Cámara principal 50 MP 50 MP Ultra gran angular 8 MP 8 MP Cámara periscópica 50 MP No incorpora Batería 5800 mAh 5800 mAh Carga rápida 45 W 45 W

¿Cuánto cuesta el TCL P80 Ultra en Perú?

De acuerdo con la compañía, los modelos TCL P80 Ultra y TCL P80 Pro ya se encuentran disponibles en los principales puntos de venta a nivel nacional.

Sin embargo, el fabricante no detalló en su anuncio los precios oficiales de ambos smartphones para el mercado peruano.