De repente quieres publicar una de tus fotografías en las redes sociales o los estados de WhatsApp, sin embargo, no te diste cuenta que en una parte de la imagen aparece algo muy personal que no quisieras mostrar con tus contactos, ¿Que deberías hacer? no la recortes o coloques pegatinas encima porque visualmente dejaría de ser atractiva, mejor aprende a pixelar esa instantánea desde la misma aplicación de mensajería instalada en tu celular Android. Toma nota

La herramienta pixelar no es una novedad en WhatsApp, de hecho se mantiene vigente desde hace varios años, sin embargo, ya dejó de ser exclusiva para los dispositivos iPhone y ahora los usuarios de Android también tendrán acceso a esta función. Muchas personas no conocían este detalle, pues la forma tradicional de pixelar en iOS no es la misma cuando la utilizas en los celulares con Android.

LA GUÍA PARA PIXELAR UNA FOTO EN WHATSAPP DESDE TU MÓVIL ANDROID

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

Ahora, abre el aplicativo y entra a un chat personal o grupal para que edites la fotografía (también puedes hacerlo desde la pestaña de "estados").

Lo haces presionando el ícono del clip > selecciona una imagen de tu “Galería”.

Cuando se extienda la foto oprime sobre el ícono del lápiz que se encuentra en el extremo superior derecho.

Se desplegará una barra de colores a la derecha, en iPhone debes desplazar la barra hacia el final para activar la herramienta pixelar , no obstante, en Android tienes que ubicarte en la parte inferior.

Vas a ver los grosores del pincel, escoge el de la mancha con cuadros blancos y negros.

Finalmente, pinta en la parte de la imagen que deseas ocultar y observarás como se va a pixelar.

