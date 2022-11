WhatsApp es una aplicación de mensajería imprescindible no solo para el ámbito social, sino también para el familiar y el laboral, ya que hasta te permite compartir fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., sin embargo, la referida plataforma de Meta no se encuentra disponible en todos los países del mundo, este es el caso de China, territorio asiático en donde su uso está totalmente prohibido, ¿Por qué motivo? es algo que desde Correo te explicaremos ahora mismo.

Las razones no son personales, no es que a las autoridades chinas no les agrade Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, de hecho han prohibido hasta el uso de TikTok, una aplicación de videos cortos que se creó en ese país y pertenece a la compañía ByteDance, pues los desarrolladores de esta empresa sí tienen el permiso para probarla, la censura solo aplica para el resto de los ciudadanos.

POR QUÉ CHINA HA PROHIBIDO EL USO DE WHATSAPP

En China no es posible chatear por WhatsApp ni con la ayuda de una VPN (Red Privada Virtual), la cual te ofrece una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet, destacó el portal tecnológico “La Sexta”.

Es importante aclarar que en el año 2017, WhatsApp sí se podía utilizar en China, todo cambio tras aumentar las restricciones que se comparten por internet y cuando se implementó el “Gran Cortafuegos” o “Proyecto Escudo Dorado”, un mecanismo de ciberseguridad e iniciativa que supone la censura y vigilancia de Internet a cargo del Ministerio de Seguridad Pública de la Republica Popular China.

Seguro te estarás preguntando, ¿Qué aplicación remplaza a WhatsApp? la app de mensajería de China es WeChat, y no solo sirve para enviar o recibir mensajes, sino que también es posible realizar llamadas, videollamadas y otras funciones para comunicarte con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo.

QUÉ ES EL BUZONEO Y CÓMO FUNCIONA

Como su propio nombre lo indica, el “buzoneo” hace referencia al buzón de voz de la víctima (su línea móvil), el cual suele estar desprotegido, ¿Qué tiene que ver esto con WhatsApp? mucho, recuerda que el código de verificación, un dígito privado que sirve para vincular o abrir tu cuenta en otro celular, se puede enviar a través de un mensaje de texto SMS o llamada telefónica. ¿Cómo funciona? por algún método poco conocido, los hackers logran hacer que el código te llegue por llamada telefónica, pero, para que no contestes esperan que sea de madrugada, el beneficio aumenta si tu celular está apagado porque así los mandaría directo a la casilla de voz.

Cuando el código ha pasado al buzón de voz, los hackers ya lograron su cometido, para ellos es más fácil obtenerlo y luego proceden a abrir tu cuenta en otro smartphone, así que la tuya se cerrará automáticamente porque WhatsApp no permite tener dos cuentas en diferentes teléfonos.