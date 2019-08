Conoce el significado del emoji de la cara sin boca que no es silencio

Uno de los emojis más peculiares y extraños de WhatsApp y otras redes sociales, es la de la cara sin boca. Algunos usuarios le atribuyen el significado de silencio, pero su uso va más allá de lo pensado.

Cabe mencionar que WhatsApp, una de las plataformas de mensajería instantánea más usadas del mundo, cuenta con más de 300 caras dentro de sus emojis, entre otros más.

SIGNIFICADO DEL EMOJI SIN BOCA

Su significado principal es ‘silencio’, y puede usarse cuando:

- Por alguna razón no podamos hablar, por ejemplo, si fuimos al dentista

- Queremos dar a entender que se guarda un secreto o información, que no podemos compartir

- No podemos abordar un tema debido a su confidencialidad, recibimos un voto de confianza para no hacerlo, o no nos corresponde a nosotros difundirlo.

- Tal vez no puedo hablar en este momento