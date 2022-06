WhatsApp Plus trae algunas novedades para este junio y los usuarios ya pueden descargarla a su versión más actual; sin embargo, es importante informarse de algunos riesgos antes de tenerla para no dañar tu smartphone.

¿Qué es WhatsApp Plus?

Esta aplicación es una alternativa de mensajería no oficial de Meta. A pesar de contar con características muy similares a la app original, esta versión tiene funciones bastante peculiares.

Antes de descargarla, debes tener en cuenta que las diferencias principales entre la versión Plus y regular radican en que es posible enviar archivos de mayor tamaño, cambiar características de la interfaz como el color de la letra y también ocultar en estado en línea.

Un detalle importante que debes saber es que para poder realizar estas funciones o comunicarte a través de esta app, las otras personas también deben tener WhatsApp Plus.

¿Cómo instalar la nueva versión?

Ya que esta aplicación no es oficial, debes buscar en la web un sitio confiable que ofrezca la descarga de la APK sin riesgo de virus.

Es de suma importancia que previo a ello hayas descargado la app oficial de WhatsApp, para evitar que el número sea bloqueado. Al instalar esta versión, el aplicativo te pedirá loguearte o crear un nueva cuenta con el número de tu celular.

Luego de instalar, activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Para activar fuentes desconocidas debes seguir esta ruta: Ajustes > Seguridad > Fuentes desconocidas > Aceptar.

¿Qué funciones ofrece?

Activar el modo avión.

Mandar contenido con un tamaño máximo de 50 MB (por 16 MB de la versión original).

Puedes enviar imágenes en video o fotografías sin que pierdan la calidad.

Desactivar las confirmaciones de lectura y elegir qué contactos pueden verla.

Esconder la frase “en línea”.

Programar mensajes.

Notifica cuando un contacto está conectado.

Permite elegir el color, tipo de letra y un mayor número de emojis.

¿Es seguro usar esta versión de WhatsApp?

Los expertos recomiendan que, al no tratarse de una versión oficial, instalarla no es buena idea, ya que sus protocolos de seguridad no están garantizados y el cifrado de extremo a extremo no está presente.