​WhatsApp ahora podrá bloquear cuentas de usuarios temporalmente

Una nueva actualización de WhatsApp permitirá bloquear de manera temporal las cuentas de los usuarios que usen aplicaciones de terceros para ingresar a los chats, debido a que son inseguras e incompatibles con dicho servicio de mensajería.

Así, WhatsApp sigue actualizando sus políticas de uso, y ahora va en contra de las aplicaciones de terceros que buscan engañar a los usuarios en tiendas como el Play Store y otros.

Explicaron que si se recibe un mensaje en la aplicación indicando que tu cuenta está temporalmente prohibida, es probable que el usuario esté usando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial, por lo que si desea continuar deberá descargar la app original.

La compañía informó que rechaza cualquier tipo de extensiones y anunció que será severo para el usuario que las use. Y es que aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, son versiones alteradas de WhatsApp.

WhatsApp señaló que esas aplicaciones no oficiales están desarrolladas por terceros y violan sus términos de servicio. Con ello, se pretende darle mayor nivel de confianza y seguridad a los usuarios.