No es lo mismo utilizar WhatsApp en un smartphone con sistema operativo Android, que en un dispositivo iOS, ambos tienen sus diferencias y no solo en cuanto a apariencia, sino también a las herramientas que tiene cada una. En esta oportunidad, desde Correo te enseñaremos un truco poco conocido por los usuarios de Apple, el cual te permitirá eliminar el color a cualquier parte de una imagen desde la misma plataforma de mensajería. Toma nota.

No es una novedad que WhatsApp te permita enviar enviar fotos en blanco y negro, ya que la referida plataforma de mensajería cuenta con una serie de filtros básicos y entre ellos el denominado “B/N”; sin embargo, un importante grupo de usuarios iOS no saben que el aplicativo de Meta tiene una herramienta exclusiva para ellos, con la cual pueden quitarle el color a cualquier parte de una imagen, todo esto sin la necesidad de descargar aplicaciones de la App Store o de sitios poco confiables.

ASÍ PUEDES ELIMINAR EL COLOR A CUALQUIER PARTE DE UNA IMAGEN DESDE WHATSAPP

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple.

Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación, puede ser grupal o individual. Incluso puedes hacerlo desde la sección de "Estados".

El siguiente paso es presionar el ícono del más (+) que se ubica en el extremo inferior izquierdo.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Fotos y videos” y selecciona una imagen de tu galería.

Antes de enviar la foto, oprime en el ícono del lápiz (arriba a la derecha).

WhatsApp te habilitará una barra de colores en el lado lateral derecho.

Con tu dedo desplaza la barra hacia abajo hasta llega al color gris.

Finalmente, pinta en cualquier lugar de la imagen y automáticamente quitarás el color de una parte (la convertirás en blanco y negro).

QUÉ ES “ALV” PARA LOS ADULTOS QUE LA ENVÍAN POR WHATSAPP

Esta abreviatura se utiliza en diferentes países como: México, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Argentina e incluso se ha hecho popular en España. Se trata de una vulgaridad para expresar que algo te ha molestado y no te importa , no obstante, es muy extraño cuando los adultos de 45 años o más envían el “ALV”, pues ellos no tratan de insultarte, simplemente le han dado su propio significado como al veterano “XD”, una cara riéndose que las personas mayores piensan que significa “Por Dios”.

¿Qué es “ALV” para los adultos? es simple, significa “I love you”, que traducido al español sería “Te amo” o “Te quiero”, aunque parezca gracioso los mayores están dándote afecto cuando te envían esta abreviación, todo lo contrario a su significado verdadero. No es el único, aunque en minoría, otros lo utilizan para tratar de resumir la frase: “amo la vida”.