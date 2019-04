Deja de recibir mensajes no deseados en WhatsApp sin bloquear

¿También has recibido el mensaje de una persona que no deseabas o ves el inicio de una conversación no deseada en WhatsApp?

Lo que siempre se hace en general es bloquear al contacto que emite los mensajes. Pero esta acción lo sabrá el contacto bloqueado, pues impide la comunicación posterior en caso de necesitarlo.

Entonces lo que la aplicación te permite es poder archivar la conversación, la misma que irá a la carpeta del mismo nombre y no se recibirán las notificaciones de los mensajes enviados a ella.

Sin embargo, la conversación podrá desarchivarse en caso de querer responderle al usuario.

Ahora ya podrás archivar a ese contacto molestoso sin culpa del bloqueo.