El abogado de Fuerza Popular, Gino Raúl Romero Curioso, argumentó que en la acta electoral observada, procedente del distrito de El Agustino (Lima), no estaban presentes ningún personero por lo que no tendría razón que haya sido impugnada. “¿Por qué el Jurado Electoral Especial no verificó que estos 50 votos impugnados no existen”, acotó. (FUENTE: JNE TV | Canal de YouTube del JNE)