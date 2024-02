Una visita a la playa terminó en desgracia para una familia. Un adolescente de 15 años desapareció este último sábado en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Los trabajos de búsqueda no han dado resultados. La madre está desesperada. “Años que no veníamos a la playa y él me ha insistido”, contó con pesar la madre del menor. (VIDEO: Latina TV)