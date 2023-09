A pesar de la intensa lluvia y granizada la fiesta de Santiago no se detuvo para un grupo de huancaínos que no tuvo mejor idea que seguir bailando. La intensa lluvia en la ciudad de Huancayo no impidió que un grupo de alegres huancaínos bailen bajo la lluvia al ritmo de Santiago en medio de una granizada. En el vídeo publicado en la plataforma de tiktok se puede observar cómo varones y mujeres vestidos con trajes típicos disfrutan de la tradicional fiesta de Santiago y zapatean al ritmo del Huaylarsh.