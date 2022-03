El dueño de la casa ubicada en Breña, Alejandro Sánchez, se pronunció sobre las declaraciones que hizo Karelim López como aspirante a colaboradora eficaz y aseguró que no conoce a la empresaria. “Yo no la conozco a Karelim López, la he visto en televisión (...) Va a tener que confirmarlo la señora Karelim y cuando no muestre las pruebas yo voy a tomar cartas en el asunto”, sentenció el empresario. (Fuente: Latina TV | https://www.latina.pe/)