El candidato a la alcaldía por Somos Perú cuestionó que Urresti Elera (Podemos Perú) no acudiese al primer debate organizado en torno a las Elecciones Regionales y Municipales 2022. “Parece que no le importa dar sus ideas a Lima. Sr. yo no soy el cuco, no te corras. Tú dime donde y cuando, a qué hora, ahí voy a estar. Collique, en Comas, si quieres. No te preocupes, no te van a asaltar, yo te voy a cuidar”, comentó el candidato frente a las risas de los conductores. (Fuente: América TV)