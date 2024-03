Está separada del padre de su hijo hace 3 años. La última vez que vio a su hijo de 5 años fue el 13 de enero. “Hace 64 días viene y se lo lleva, como siempre un fin de semana, pero ya no me lo regresa. El 16 me dice que me hará un proceso de tenencia”, comenta Janet Fajardo, madre del menor. (VIDEO: TV Perú)