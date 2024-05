Jorge Salazar, papá de la secuestrada empresaria Jackeline Salazar, pidió días atrás que la Policía no intervenga en el caso a fin de evitar que los delincuentes atenten contra la vida de su hija. Sin embargo, tras el rescate solo tuvo un palabras de agradecimiento. “A pesar que yo había dicho que no intervengan, pero son unos ángeles para mi familia. El apoyo que me han dado es bastante. No tengo palabras para agradecer a la Policía. Gracias de todo corazón, muchas gracias”, señaló. (VIDEO: América TV)