Una docente de inicial comentó que se pidió prestado cerca de 5 mil soles para comprar materiales didácticos y que utilizó para sus clases del año pasado, pero este año no le renovaron el contrato. No es el único caso, son decenas de maestros que desean saber qué pasó y por qué no podrán trabajar este año que retornan las clases presenciales y semipresenciales. (VIDEO: Latina TV)