El subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de El Tambo de la provincia de Huancayo vuelve a ser protagonista de un audio en el cual esclarece su forma de trabajo y da a entender que no teme perder su cargo. “A mi no me ha arreglado la vida un sueldo de un subgerente” se escucha decir al funcionario, además de deslindarse de actividades políticas y esclarecer su forma de trabajo respetando las jerarquías dentro de la municipalidad.