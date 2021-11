Pide a la ciudadanía que se vacune y no cometa el mismo error que ella tuvo: el de no vacunarse. Asimismo, la señora Elizabeth que viene recuperándose del coronavirus indica que no se vacunó porque en casa le dijeron que la vacuna no era segura, sin embargo su cuadro se complicó y llegó a estar en UCI. (VIDEO: Cuarto Poder | América TV)