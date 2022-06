“En ese momento yo estaba haciendo un depósito y corroboraba que todo esté bien. Luego entra una señora con un carrito y pregunta al muchacho de la botica si puede hacer un retiro (...) como no se podía, se retiró del lugar. Yo volteo y mi billetera ya no estaba”, contó la víctima - que prefirió no identificarse - a América Noticias. (VIDEO: América TV)