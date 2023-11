Decepcionado por el empate que deja en el último lugar a Perú dentro de la tabla. Tras ser consultado si respalda al comando dijo: “Yo creo que sí, no me hagas ese tipo de preguntas, sino sobre temas futbolísticos. Duele, obvio que duele, fastidia, incomoda, pero el fútbol es así . A seguir trabajando y uno no se puede dar por vencido, nunca en la vida. Lo tomo con mucha tranquilidad, deportivamente, el fútbol es así”. (VIDEO: América TV)