Andrés ‘Cóndor’ Mendoza lamentó la derrota de Perú ante Australia y la posterior eliminación de la Copa del Mundo Qatar 2022. “La interna de la selección debe estar triste. Fue un partido raro. Perú no jugó como le gusta, jugar, atacar y meter bastante ‘chocolate’. No se vio eso”, destacó el ex futbolista. (Fuente: @condormendoza18)