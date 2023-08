Abel Lobatón reveló que tuvo un romance con Paula Arias, e incluso estuvieron a punto de casarse. Hace unos días, la salsera enfureció con la reportera del programa de Ethel Pozo por preguntarle por Eduardo Rabanal. Tras ello, le consultaron a Lobatón por esta situación. “La desconozco. La Paula que conocí no tenía nada de las cosas que tiene ahora. Pero creo que le has agarrado en un mal momento. No es la Paula que yo conocí”, expresó. (Fuente: América TV)