La modelo Aída Martínez se mostró incómoda tras aparecer en “Amor y Fuego” junto a otras influencers peruanas. La empresaria aseguró que es “su problema” lo que comparte en sus redes sociales y que solo un “tonto” podía seguir a alguien que no le agrada. “Si no les gusta, no me sigan”, expresó. (Fuente: @aidamartinezw)