Alessia Montalbán no toleró que Laia le hubiera llamado la atención frente a los demás cocineros tras pedir pedir permiso para retirarse del restaurante. La joven española no esperó que su cuñada la enfrentara. “Yo voy de lo que me da la gana, aquí la invitada eres tú, así que ubícate”, expresó. (Fuente: América TV)