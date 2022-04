Aldo Miyashiro se presentó ayer en su programa para dar su descargo tras el ‘ampay’ en el que sale junto a Fiorella Retiz en medio de una situación de infidelidad. “El responsable y culpable soy yo. Un hombre de 46 años casado, que no debió hacer eso, que no debió cruzar ese caminito, esa ruta en la que se excedió. No debió pasar y lo lamento”, continuó.