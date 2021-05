Alejandra Baigorria no pudo ocultar su reacción al escuchar el nombre de Macarena Vélez como uno de los posibles ingresos a ‘Esto es Guerra’, luego de que acusara al ‘Tribunal’ de sembrar cizaña en los participantes. “Le recuerdo señorita Alejandra que me falta traer a una mujer, y a mi me encantan las mujeres increíbles. Así que no cante victoria... Y a decir verdad, creo que sería un muy bonito enfrentamiento”, comentó ‘El Tribunal’. (Fuente: América TV)