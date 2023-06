La empresaria de Gamarra Alejandra Baigorria regresó a ‘Esto Es Guerra’ y lanzó una fuerte advertencia. La chica reality aseguró que esta vez había vuelto para “ponerse la camiseta” y no “hacer circo”. “He venido a decir lo que todos piensan y nadie se atreve a decir. Para que las caretas se caigan porque hipócrita no soy, si no me caes, ¡no me caes!”, señaló. (Fuente: América TV)