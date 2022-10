La influencer Andrea San Martínse refirió a su exrelación con Sebastián Lizarzaburu en ‘las pistas de la verdad’ del programa “América Hoy”. Durante la dinámica, la empresaria reveló que no cree que el ex chico reality sea el “gran amor de su vida” ya que no siguen juntos. “Ambos somos las personas más especiales para los dos”, expresó. (Fuente: América TV).