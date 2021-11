Brunella Horna aseguró que conversó con Flavia Laos antes de que se revelara el ampay en Paracas en el que aparecieron Patricio y Luciana. “Yo hablé con Flavia y ella me decía ‘no creo’. Cuando salió el ampay realmente me sorprendió porque habíamos hablado de ese tema y me dijo ‘yo no lo creo’”, indicó. (Fuente: América TV)