Brunella Horna se ausentó de la última edición de ‘América Hoy’ este martes 11 de abril. La producción del programa reveló que la conductora no estuvo presente debido a problemas médicos y no por la denuncia de Camila Ganoza a Richard Acuña por maltrato psicológico y el incumplimiento de la pensión para su menor hija. “Brunella Horna no viene hace más de dos semanas y media por un problema médico personal de ella, no es que ayer se enteró de que iba a salir algo y no vino. Ya son muchos días y los televidentes lo saben”, expresó la hija de Gisela Valcárcel. (Fuente: América TV)