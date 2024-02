Christian Domínguez fue consultado sobre las declaraciones de Christian Cueva, quien negó haberlo amenazado para que termine con Pamela Franco. El cantante indicó que aún queda mucho por aclarar. “Todavía no es momento para responder cosas (...) Considero que en su momento se hablarán (Christian dijo que nunca te amenazó) Correcto, hay cosas que se deben aclarar, no punto por punto, pero ahora no es el momento, tenemos que estar enfocado en nosotros”, expresó el cantante. (Fuente: América TV)