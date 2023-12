En la última edición de ‘América Hoy’, Topito se presentó para defenderse por su infidelidad a Dayanita. Tras los cuestionamientos de Ethel Pozo y Janet Barboza, el cómico pidió que Christian Domínguez lo defienda. Por ello, el cantante se enojó, pues lo tuteó sin haberle dado ninguna confianza. “Me habló, me tuteó... desubicado. Yo soy así, esas confianzas yo no se las doy a nadie, que me diga alguien así en la calle, si es mi amigo lo acepto pero si no es mi amigo, lo parto”, expresó Domínguez notablemente furioso. (Fuente: América TV)