Christian Domínguez volvió este viernes al set de “América Hoy” y no se mostró conforme con la decisión de Ethel Pozo de no dejar organizar una fiesta de despedida de soltero a Julián Alexander, su prometido. “Las despedidas de solteros no son algo malo, podemos ver películas, jugar domino, algo, malísimo de usted”, señaló. (Fuente: América TV).