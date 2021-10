Christian Domínguez y Pamela Franco se presentaron en el set de la ‘Chola Chabuca’ para hablar de los dimes y diretes que han protagonizado junto a Nílver Huárac. “Cuando ella llora te juro que me da cólera, de ahí me da pena porque no es justo que ella esté sufriendo porque ella no hace nada para estar así”, comentó afectado el cumbiambero. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)