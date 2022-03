La salsera realizó un particular comentario tras ser consultada sobre el caso de Brunella Torpoco, quien dejó la escena musical tras ser víctima de extorsión. “Me he caracterizado por ser honesta, a veces muy fría (…) hay gente que no se preocupa por ti, simplemente es una cuestión de llenar bolsillos (…) no te cuidan como artista”, indicó. (Fuente: América TV)