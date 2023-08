Dayanita reapareció ante las cámaras luego de ser vinculada con ‘Topito’ y reveló que está soltera, evidenciando que ya no usa el anillo de compromiso que le dieron semanas atrás. “Ya me separé, el amor es así, si alguien no te suma en tu vida, gracias, muchos éxitos”, declaró. Asimismo, indicó que ella no es de las personas que guardan luto. “No es que te den el anillo y es el amor de mi vida, no, el amor en la vida no existe, hombres sinceros no existen. Las tontas que guardan luto, uno va y hay otro reemplazo”, agregó. (Fuente: América TV)