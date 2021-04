Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, apareció como bailarín del cantante de salsa Josimar, quien participa en “El artista del año” 2021, que se estrenó este sábado. Gisela Valcárcel le preguntó ¿Qué haces aquí? a Edsón ‘Giselo’ y el bailarín dijo que el “programa (de la mañana) no me alcanza”. “Mi jefe es Josimar señora, porque usted no me ha contratado”. (Video: América TV)