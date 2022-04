Responde tajantemente. La chica reality contestó por qué no publica fotografías en lencería en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la influencer respondió a uno de sus seguidores de forma contundente. “Para mí la lencería se usa abajo la ropa, entonces no me tomaría fotos en lencería. En bikini sí, en lencería no, siento que es algo íntimo”, puntualizó. (Fuente: Instagram @Luciana Fuster)